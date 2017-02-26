В Краснодаре козырек дома упал на припаркованную машину

В Краснодаре 26 февраля упавший козырек повредил припаркованную машину.

Фотографию случившегося очевидцы опубликовали в социальных сетях. Инцидент произошел на улице Промышленной.

По данным очевидцев, в момент происшествия в автомобиле никого не было. Левый бок машины получил значительные повреждения.

Причины и обстоятельства происшествия уточняются.

На Промышленной обвалившийся козырёк здания придавил автомобиль. Ваши мысли о парковке на тротуаре. ★ Фото @atelenga. #ЧПКраснодар #КраснодарскийКрай #Юг #krdphoto #Кубань #Krasnodar #Krd #typodar #Краснодар

Публикация от Туподар™ — Краснодар (@typodar) Фев 26 2017 в 5:16 PST

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