В Краснодаре краевое юридическое бюро проведет дни открытых дверей

Дни открытых дверей по оказанию бесплатной юридической помощи пройдут в краевом центре в преддверии Всемирного дня сирот, Дня помощи детям и Дня матери.

Специалисты окажут юридическую помощь 19 категориям граждан. Им дадут устные консультации, помогут составить заявления, жалобы, ходатайства по наиболее востребованным вопросам.

Приемы граждан состоятся:

14 ноября — в Единый день оказания бесплатной юридической помощи, приуроченный ко Всемирному дню сирот.

20 ноября — в День открытых дверей по вопросам защиты прав детей, приуроченный ко Всероссийскому Дню правовой помощи детям.

24 ноября — в Единый день оказания бесплатной юридической помощи в рамках семейного и трудового законодательства в преддверии Дня матери.

Приемы пройдут с 9:00 до 17:00 по адресу: Краснодар, улица Октябрьская, 68, этаж 3. Телефон: 8 (992) 48-63, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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