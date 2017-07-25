В Краснодаре квартирант украл мебель и бытовую технику хозяина жилья

По оценкам пострадавшего, ущерб составил 380 тыс. рублей.

Краснодарец сообщил, что месяц назад сдал жилье молодому человеку и членам его семьи. Позже, во время визита для получению оплаты, он обнаружил пропажу некоторых предметов мебели и бытовой техники: холодильника, стиральной машины и варочной панели. Квартирант на телефонные звонки не отвечал, в связи с чем и стал основным подозреваемым в краже, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого злоумышленника, им оказался 21-летний уроженец Ханты-Мансийского автономного округа. Парень признался, что вывез похищенное с помощью грузового такси, после чего продал его через Интернет.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело, молодому человеку грозит лишение свободы сроком до шести лет.

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