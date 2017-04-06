В Краснодаре квартиранты обокрали жилье и бросили своих детей

Полиция Краснодара в апреле задержала семейную пару, которая пыталась сдать в ломбард похищенную из съемной квартиры бытовую технику.

В дежурную часть обратилась жительница поселка Российского. По ее словам, несколько месяцев назад она сдала в аренду семейной паре квартиру. Во время очередного визита женщина не обнаружила в квартире всей бытовой техники. Арендаторов дома не было, но в одной из комнат находились их двое детей трех и семи лет. Так как женщина не смогла связаться с родителями, хозяйка квартиры обратилась в полицию, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Прибывшие на место правоохранители приняли решение доставить детей в больницу, так как у них были внешние признаки проблем со здоровьем. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 31-летнего местного жителя и его 28-летнюю супругу в одном из ломбардов Краснодара, куда квартиранты планировали сдать похищенное.

В отделе полиции задержанные сознались в совершении кражи, сославшись на сложное материальное положение.

В настоящее время по факту кражи проводится доследственная проверка. За неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов детей на задержанных составили административные протоколы.

Источник