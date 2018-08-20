В Краснодаре легковой автомобиль столкнулся с большегрузом

Авария произошла в ночь на 20 августа на Западном обходе Краснодара на пересечении с улицей Солнечной.

В результате с тяжелыми травмами в больницу был доставлен предполагаемый виновник — водитель иномарки. По информации полицейских, он двигался в соседнем ряду от грузовика и приблизился в тот момент, когда MAN поворачивал налево. В результате многотонник зацепил легковушку, от сильного удара ее отбросило на дорожные ограждения.

Судя по кадрам, сделанным очевидцами, от машины мало что осталось. Вероятной причиной ДТП автоинспекторы называют несоблюдение дистанции.

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