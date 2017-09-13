В Краснодаре легковушка сбила двух пенсионерок, одна из них погибла

ДТП произошло 13 сентября на улице Красных Партизан.

«Установлено, что 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 двигался от улицы Тургенева в сторону Трубилина. На нерегулируемом пешеходном переходе он наехал на двух 82-летних женщин», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

Одна из пенсионерок скончалась на месте. Другую женщину госпитализировали. По факту ДТП проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося.

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