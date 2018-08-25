В Краснодаре легковушка сбила пенсионера, когда он шел по зебре на красный свет

Авария произошла 25 августа около 12:30 на улице Буденного около дома №2.

Видеозапись с места ДТП опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, что после аварии автомобиль вылетел на клумбу.

«По предварительным данным, 63-летний мужчина переходил дорогу по зебре на красный сигнал светофора, в этот момент его сбил ВАЗ-2114. В результате ДТП пенсионер получил травмы и был госпитализирован», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Публикация от ЧП Краснодар™ (@chp_krd) 25 Авг 2018 в 3:29 PDT

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