В Краснодаре летное училище начало принимать заявления от девушек

За полторы недели в учебное заведение подали более 100 заявлений.

Конкурс составил семь человек на место. Отбор девушек будет проходить по результатам ЕГЭ, профессионально-психологического отбора, военно-летной комиссии и нормативов по физической подготовке.

Помимо этого, абитуриенткам необходимо пробежать стометровку на скорость и сдать норматив на силу, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в 2017 году набор девушек на летные специальности произведет Краснодарское авиационное училище. По его словам, на учебу отберут 15 абитуриенток.

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