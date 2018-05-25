В Краснодаре ликвидировали котлован на улице Советской

Движение машин восстановлено, но посреди проезжей части до сих пор стоит знак «дорожные работы».

После сильного ливня, который прошел несколько дней назад, на участке улицы Советской появилась яма шириной 2 м и длиной 5 м. Вода подмыла основание дороги в том месте, где сотрудники городского водоканала меняли канализационные трубы. После того, как асфальт ушел под землю, улицу Советскую от Октябрьской до Кубанской Набережной перекрыли. Сейчас яма полностью засыпана песком и гравием.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэр Евгений Первышов провел на месте ЧП оперативное совещание.

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