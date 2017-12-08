В Краснодаре ликвидировали пожар в салоне сотовой связи на улице Ставропольской

По данным МЧС, погибших и пострадавших нет.

«В 18:35 пожар локализовали, площадь возгорания составила 150 кв. м. В 18:54 огонь ликвидировали. По предварительным данным, погибших и пострадавших при пожаре нет», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, огонь повредил несколько торговых павильонов. По этому адресу расположены как минимум четыре салона сотовых операторов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», заявка о возгорании магазина на улице Ставропольской, 189/1 поступила в МЧС 8 декабря в 16:56.

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