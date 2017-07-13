В Краснодаре ликвидировали стихийные свалки на улице Светлой

Вдоль подъездной дороги к поселку Пригородному начали работы по уборке мусора и возвращению контейнеров.

Об этом сообщил глава администрации Пашковского сельского округа Дмитрий Козлов.

«Всего 12 из 17 расположенных там садоводческих товариществ не заключили договоры с АО «Мусороуборочная компания», вблизи остановок образовались стихийные свалки. Сейчас сотрудники администрации округа начали работы по их ликвидации, возвращению на места контейнеров, вывозу ТБО. Эта работа продолжится и завтра», — пояснил он.

Глава Пашковской сельской администрации отметил, что в течение суток с улицы Светлой вывезли около 100 куб. м мусора и установили 17 контейнеров. Уже навели порядок на четырех остановках, еще четыре приведут в порядок 14 июля.

Он уточнил, что для налаживания системной работы организовали встречу с председателями садоводческих товариществ, провели разъяснительную работу о необходимости заключения договоров на вывоз мусора с региональным оператором. С 17 июля начнут процедуру заключения договоров, мусор будут вывозить в штатном режиме, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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