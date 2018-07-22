В Краснодаре ливень парализовал движение трамваев в центре

Сильный дождь начался в краевом центре 22 июля около 15:00.
Фотографии и видео затопленных улиц выложили в соцсети краснодарцы.
Ливень накрыл Фестивальный микрорайон. Очевидцы сообщают о потоках воды на Тургенева и Красных Партизан.
Очевидцы разместили видео, на котором с потолка льет вода в ТРЦ «Галерея».
Стоят трамваи на улицах Коммунаров, Гоголя, Ставропольской.
Дорогу под путепроводом на улице Вишняковой также затопило. Сотрудники полиции перекрыли автомобильное движение в этом направлении.
ФМР затопило. На Тургенева бьют гейзеры, на Красных Партизан и Атарбекова образовалось море #ТипичныйКраснодар #krd #krasnodar #краснодарскийкрай #кубань #юг #юфо #тк #краснодар #типичный_краснодар #tipich_krd
«Кубань 24»
instagram.com/tipichkrd
instagram.com/tipichkrd
instagram.com/tipichkrd
Previous
Next
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту