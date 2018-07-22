В Краснодаре ливень парализовал движение трамваев в центре

Сильный дождь начался в краевом центре 22 июля около 15:00.

Фотографии и видео затопленных улиц выложили в соцсети краснодарцы.

Ливень накрыл Фестивальный микрорайон. Очевидцы сообщают о потоках воды на Тургенева и Красных Партизан.

Очевидцы разместили видео, на котором с потолка льет вода в ТРЦ «Галерея».

Стоят трамваи на улицах Коммунаров, Гоголя, Ставропольской.

Дорогу под путепроводом на улице Вишняковой также затопило. Сотрудники полиции перекрыли автомобильное движение в этом направлении.

ФМР затопило. На Тургенева бьют гейзеры, на Красных Партизан и Атарбекова образовалось море #ТипичныйКраснодар #krd #krasnodar #краснодарскийкрай #кубань #юг #юфо #тк #краснодар #типичный_краснодар #tipich_krd

Публикация от Типичный Краснодар (@tipich_krd) 22 Июл 2018 в 6:17 PDT

«Кубань 24»

instagram.com/tipichkrd

instagram.com/tipichkrd

instagram.com/tipichkrd

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