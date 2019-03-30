В Краснодаре локализовали пожар в мебельном центре. Фото

Сообщение о возгорании мебельного склада на Ростовском шоссе, 12 поступило в МЧС в 10:29.

Развернуто два боевых участка, штаб пожаротушения, на месте находятся службы жизнеобеспечения. Работает инспектор надзорной деятельности, испытательная пожарная лаборатория. В ликвидации пожара участвуют 11 стволов дельта, организовано десять звеньев ГДЗС.

В 11:37 огонь локализовали на площади 500 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Всего на тушении пожара работают 38 единиц 102 человека, от МЧС России 31 единица техники 81 человек личного состава.

Погибших пострадавших нет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре произошел пожар в мебельном центре. По состоянию на 10:44 площадь пожара составляла 500 кв. м.

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