В Краснодаре локализовали пожар в ТЦ на Уральской

Площадь пожара увеличилась до 1 тыс. кв. м.

«В 17:34 пожар был локализован на площади 1 тыс. кв. м», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Возгорание произошло в складских помещениях. С них огонь перекинулся на здание торгового дома «Северяне». Взаимодействие с городскими службами курирует заместитель главы Краснодара Евгений Зименко. На месте работают представители управления гражданской защиты и муниципальной «Службы спасения», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 3 июля произошел пожар в ТЦ «Северяне» на улице Уральской, 210. Из горящего ТЦ эвакуировали одного человека. МЧС: при пожаре в ТЦ на Уральской никто не пострадал. В связи с пожаром в ТЦ в Краснодаре привели в готовность авиацию МЧС.

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