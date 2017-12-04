В Краснодаре людям с ограниченными возможностями вручили премии губернатора

Лауреатами стали 15 человек из разных муниципалитетов края.

Несмотря на то, что не все при рождении получили дар видеть, слышать или самостоятельно передвигаться, они добились высоких результатов в спорте, общественной деятельности, искусстве и литературе.

«Стихотворения я пишу совершенно на разные темы, конечно, о любви — куда без нее, и патриотические стихотворения. Надо мечтать и верить в то, что мечты исполнятся, и они обязательно исполнятся», — сказала лауреат именной премии губернатора Краснодарского края Ирина Кобелева.

Вице-губернатор Анна Минькова вручила почетные дипломы и поздравила лауреатов от имени главы региона. Премия 100 тыс. рублей — одна из форм поддержки, которую получают жители Кубани с особенными потребностями.

«Наш бюджет предполагает сегодня достаточные суммы на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, мы помогаем им и в трудоустройстве. В том числе мы вручаем премии, которые должны стать для них, может быть, первым, мощным стимулом, для того чтобы создать проект, еще дальше шагнуть в своих достижениях. И, конечно, мы следим за тем, чтобы в муниципальных образованиях этому уделялось максимальное внимание», — отметила Анна Минькова.

Премию губернатора для людей с ограниченными возможностями в регионе вручают уже более 20 лет.

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