В Краснодаре лжезастройщиков будут судить за хищение у граждан более 200 млн рублей

Прокуратура в ноябре направила в суд уголовное дело в отношении двоих мужчин, которых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2014 года по 2016 год директор строительной фирмы ООО «Профстройюг» и председатель возводимых этой фирмой жилищно-строительных кооперативов «Формат», «Новый Формат» и «Профстройюг» привлекали деньги граждан для строительства многоквартирных жилых домов на территории Прикубанского округа на улице Калужской, 16, Калужской, 24, Камчатской, 3, и в поселке Краснодарском.

При этом взятые на себя обязательства указанные лица исполнять не намеревались. До настоящего времени дома не построены. От преступных действий пострадали более 200 человек. Общий ущерб составил более 200 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, всего в деле три эпизода. Расследование завершено, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в Прикубанский районный суд. Чтобы возместить причиненный ущерб, на имущество обвиняемых наложили арест.

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