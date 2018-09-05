В Краснодаре мальчик повредил руку на мастер-классе по кузнечному делу

Это произошло 26 мая в Прикубанском округе краевой столицы.

По версии следствия, 32-летний сотрудник агентства по организации праздников работал на мероприятии и проводил мастер-класс по кузнечному делу в установленной палатке. При проведении кузнечных работ он взял пласт железа и ударил по нему молотком, в результате осколки металла отлетели в сторону и попали в левую кисть малолетнего мальчика. Ребенка доставили в больницу, там инородное тело из его руки извлекли. Мальчику был причинен средней тяжести вред здоровью, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Следствие устанавливает обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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