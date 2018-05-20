В Краснодаре маршрутка после ДТП с Infiniti вылетела на тротуар

Авария произошла утром 20 мая на пересечении улиц Северной и Базовской.

Маршрутка двигалась по Северной, автомобиль Infiniti — по Базовской. На перекрестке они столкнулись. От удара маршрутка вылетела на тротуар, она врезалась в столб и дерево, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Одного пассажира маршрутки увезли на скорой помощи для обследования. Других пострадавших в ДТП нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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