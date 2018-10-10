В Краснодаре машина сбила восьмилетнюю школьницу

Авария произошла 10 октября около 11:00 на улице Благоева в микрорайоне Гидростроителей.
По предварительным данным, восьмилетняя девочка по дороге домой переходила через проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент ее сбил автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился 25-летний парень.
«В результате ДТП девочка получила ушибы, ее отвезли в больницу. После обследования ей назначили амбулаторное лечение», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
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