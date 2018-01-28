В Краснодаре медики выступили на зимнем фестивале ГТО

Медицинские работники Краевой клинической больницы № 2 первыми среди трудовых коллективов прошли спортивные испытания.

«Путь к долголетию начинается с регулярных занятий физической культурой и спортом с молодых лет. Приобщиться к активному образу жизни и поддерживать организм «в тонусе» никогда не поздно», — рассказал главный врач больницы Григорий Пенжоян.

Фестиваль открыла церемония передачи эстафеты ГТО. Сотрудники компании «Газпром трансгаз Краснодар» торжественно вручили символическую эстафетную палочку врачам Краевой клинической больницы № 2.

Краснодарские медики успешно справились с нормативами в шести видах тестирования. Испытания проводились на базе муниципального дворца спорта «Олимп».

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для участников в возрасте от 18 лет и старше продлится до 30 марта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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