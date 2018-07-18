В Краснодаре Mercedes с сигналами проехал по встречке за машиной скорой помощи

Водитель иномарки нарушил ПДД 17 июля на Ростовском шоссе. Его задержали полицейские в течение часа.

Видео выложили в соцсети очевидцы.

За использование устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, установленных без разрешения, а также выезд на полосу встречного движения в отношении мужчины составили четыре материала об административных правонарушениях.

Материалы дела рассмотрит суд. Нарушителю грозит штраф в размере 5 тыс. рублей и лишение права автомобилем до двух лет и шести месяцев. На устройства, подающие световые сигналы красного и синего цвета, наложили арест.

«Также водителя оштрафовали на 800 рублей за не выполнение обязанности по обязательному страхованию своей гражданской ответственности, и на 500 рублей за нанесение на передние боковые стекла мешающего обзору дополнительного пленочного покрытия», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Молодой человек снял тонировку на месте задержания. Он признал свою вину и отказался от дачи пояснений.

А чё, так можно было..? — Съемка из кареты скорой помощи. 📍Ростовское шоссе, как ехать в сторону «Зиповского» кольца! • Видео от подписчика. #Чп #Полиция #Краснодар #Ростов #Майкоп #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер #Крымск #Тимашевск #Тихорецк #ГорячийКлюч #Темрюк

Публикация от ЧП Краснодар™ (@chp_krd) 17 Июл 2018 в 9:56 PDT

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