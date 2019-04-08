В Краснодаре МФЦ Прикубанского округа сменил адрес

Обновленный центр открылся на Шоссе Нефтяников, 28. Ранее учреждение располагалось на улице Тургенева.

«Количество услуг, предоставляемых в МФЦ, постоянно растет, и площади старого офиса было уже недостаточно для комфортного обслуживания заявителей», — сказал директор государственного краевого многофункционального центра Валерий Середа.

Новый офис занимает помещение с комфортным сектором ожидания и информирования. Для приема и выдачи документов оборудовали 49 окон. Выделили отдельную зону доступа к порталу госуслуг, размещены дополнительные сервисы — среди них бесплатное копирование документов. Заявители могут оставить свою машину в бесплатном подземном паркинге.

График приема граждан остается прежним: с понедельника по пятницу — с 8:00 до 20:00 часов, в субботу с 8:00 до 17:00 без перерывов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.