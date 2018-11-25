В Краснодаре многодетным семьям помогут продлить аренду на выделенные земельные участки

Мэр Краснодара Евгений Первышов 25 ноября встретился с представителями многодетных семей.

Обсудили продолжение работ по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных массивов, где выделяли участки семьям с тремя и более детьми, вопросы оформления земельно-правовой и строительной документации.

Первышов отметил, что создание инфраструктуры на территориях, где выделялись участки многодетным семьям, находится на постоянном контроле.

«При том, что есть определенные результаты, нужно сказать, что все идет не так быстро, как бы нам хотелось. Реализация намеченных планов во многом зависит от получения финансирования из федерального и краевого бюджетов. Со своей стороны, мы ведем постоянную совместную работу с профильными краевыми ведомствами, ресурсоснабжающими организациями, чтобы включать запроектированные работы в краевые и инвестиционные программы», — сказал Первышов.

На встрече рассказали, на каком этапе находится реализация «дорожных карт» по обеспечению необходимой инфраструктурой шести земельных массивов, в которых выделили участки многодетным семьям.

Директор МКУ «Единая служба заказчика» Артем Аганов напомнил, что по пяти таким земельным массивам, — на хуторе Копанском, в станице Старокорсунской, на хуторах Октябрьском и Новом и поселке Лазурном — разработана и прошла государственную экспертизу проектно-сметная документация по строительству дорог, сетей электро-, газо-, водоснабжения и канализации.

В Лазурном смонтировали сети водоснабжения, подрядчик приступает к следующему этапу — строительству водозаборных сооружений. Планируется, что подавать воду к участкам многодетных семей здесь начнут во втором полугодии 2019 года.

Земельные участки многодетным семьям в Краснодаре начали предоставлять с сентября 2011 года. Площадь участков — от 600 до 1 тыс. кв. м. Всего поэтапно выделили 2 тыс. 470 участков, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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