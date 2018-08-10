В Краснодаре модернизируют электрическую подстанцию «Северная»

В связи с этим в период с 13 по 16 августа будут происходить временные плановые отключения электроэнергии.

«Сейчас на станции смонтировано и готово к работе новое современное оборудование. Для его ввода в эксплуатацию потребуется временное плановое отключение электроэнергии. При этом на всех социальных объектах и объектах водоснабжения филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети на этот период будут установлены дизельные электростанции», — сказал заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Юрий Донченко.

Он также добавил, что работы будут проводить в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

Специалисты уточнили, что подстанция 110 кВ «Северная» является ключевым питающим центром для 123 тыс. человек и 108 социально значимых объектов северной части Краснодара и повышение надежности ее работы положительно скажется на ситуации с электроснабжением этой части краевого центра.

На «Северной» установили комплектное распределительное устройство 35 кВ (КРУ-35), оснащенное вакуумными выключателями 35 кВ с микропроцессорными системами защиты и автоматики. План реконструкции первого этапа предусмотривает ввод в работу этого устройства с переводом на него трех линий электропередачи 35 кВ, сейчас питающихся от старого закрытого распределительного устройства, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Расписание отключения электроэнергии можно узнать здесь.

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