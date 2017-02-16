В Краснодаре «Молодая гвардия» вышла на митинг против самостроев

Сотни жителей Краснодарского края 16 февраля вышли на митинг перед администрацией региона. Поводом стал пожар в многоэтажке в Музыкальном микрорайоне.

Участники собрания, среди которых студенты и активисты общественной организации «Молодая гвардия», высказались против незаконного возведения зданий.

«Мы сейчас вышли поддержать нашего губернатора и то, что он запрещает самострои. Мы поддерживаем его в этом плане», — рассказывают краснодарцы.

Участники митинга устроили флешмоб в поддержку пострадавших при пожаре и призвали всех жителей края быть отзывчивыми и помочь погорельцам, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как помочь жильцам горевшей многоэтажки, читайте здесь.

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