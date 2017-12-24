В Краснодаре молодежь на улице Красной будет раздавать открытки и сувениры

24 декабря в 11:59

Акция пройдет 24 декабря. Молодые люди будут поздравлять горожан и гостей Краснодара с наступающим Новым годом и Рождеством.

Организаторами выступили активисты Кубанского Союза Молодежи. Участников акции можно будет встретить около 15:00 на улице Красной на участке от театра драмы до Пушкинской площади.

«В этот день активисты будут нести нескончаемый позитив, добрые слова, теплые пожелания, новогодние открытки и праздничные сувениры, — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» председатель регионального штаба «Кубанский Союз Молодежи» Александр Пилипенко. — В рамках акции все желающие смогут не только получить памятный подарок, но и пообщаться с молодежными активистами по направлениям деятельности, обсудить интересные проекты и ближайшие мероприятия».

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