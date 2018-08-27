В Краснодаре мошенник уехал на мопеде, который обещал купить

Молодой человек через интернет договорился с продавцом о приобретении транспортного средства.

В день покупки он встретился с жительницей улицы Академической около ее дома. Под предлогом проверки мопеда парень выехал на улицу и скрылся в неизвестном направлении. Девушка обратилась в полицию, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские проанализировали переписку мошенника и жертвы в соцсети и установили личность подозреваемого, которым оказался 17-летний местный житель. После задержания парень признался в преступлении. Он рассказал, что собирался перекрасить скутер и ездить на нем дальше.

В отношении задержанного завели уголовное дело о мошенничестве. Мопед нашли в гараже злоумышленника и вернули его законной владелице.

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