В Краснодаре мошенники призывают жителей менять водомеры

Они рассылают горожанам извещения о срочной поверке приборов учета воды и убеждают поменять счетчик по завышенным ценам.

Собственников квартир убеждают в том, что срок эксплуатации их водомеров подходит к концу, поэтому надо вызвать мастера, который проверит исправность. Незнакомцы звонят в двери, представляются сотрудниками РЭПа или водоканала и призывают срочно проверить счетчики. Нередки рассылки объявлений в почтовые ящики — подделанные официальные извещения за подписью чиновника или главы службы.

По словам директора по сбыту «ГУК-Краснодар» Дмитрия Малакеева, жителям следует помнить, что выдавать предписание на поверку счетчика может только управляющая компания, но своевременная метрологическая поверка — это обязанность собственника жилья. По истечении срока, который указан в паспорте на прибор учета (для горячей воды — четыре-шесть лет, для холодной — шесть лет), прибор считается нерасчетным и его показания не учитываются.

«Житель вправе сам выбирать, где выполнить поверку, но это должны быть только аккредитованные организации. Кроме того, выполнить только поверку недостаточно — необходимо еще ввести водомер в эксплуатацию с соответствующим документальным оформлением. Только после этого начисление будет проводиться по факту, а не по нормативу», — цитирует Дмитрия Малакеева «Российская газета».

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