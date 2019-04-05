В Краснодаре мошенники сфабриковали 69 подставных ДТП

Такие данные озвучили 5 апреля во время заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения, которое провел заместитель главы Краснодара Артем Доронин.

В Краснодаре в течение 2018 года и за первые три месяца этого года совершено 69 подставных ДТП по дорожным условиям — из-за попадания машины в яму или открытый люк. По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства, владельцы автомобилей подали иски на общую сумму около 65,1 млн рублей. Установленный судами ущерб составил около 33,3 млн рублей, из них около 7,2 млн рублей уже выплатили из средств местного бюджета.

С 29 января по 10 марта поданы иски по 31 такому подставному ДТП. Сумма выставляемого владельцами машин ущерба по каждому иску превышает 1 млн рублей.

Отмечается, что в каждом таком ДТП участвовали машины премиум-класса. В основном фиктивные аварии происходят ночью в местах без камер видеонаблюдения. Некоторые машины попадали в такие «аварии» несколько раз за год.

После аварий владельцы машин подают иски к мэрии, которая должна взыскать деньги с подрядчика, выполнившего ямочный ремонт. После того, как на основании решения суда требования о возмещении ущерба поступают в администрацию, она обязана выставить финансовые требования к подрядчику для компенсации ущерба бюджету. Взыскания таких сумм с подрядчиков может обанкротить любую организацию. Согласно одному из пунктов контракта, заключаемого с подрядчиком, в течение срока контракта он несет ответственность за содержание всей городской улично-дорожной сети. Ответственность подрядчика о возмещении ущерба третьим лицам — одно из требований контракта.

Большие суммы исков привели к тому, что в 2019 году была сорвана процедура выбора подрядчика по текущему содержанию дорог. Ни один подрядчик не подал заявку.

По словам замглавы Краснодара Артема Доронина, все материалы по фактам фиктивных ДТП уже переданы в полицию и прокуратуру. Возбуждено несколько уголовных дел. Также несколько дел возбуждено в отношении бывших сотрудников ГИБДД.

«В Краснодаре продолжают регистрировать новые факты таких фиктивных ДТП. Схема та же — участие люксовых автомобилей в ночное время без свидетелей того, как произошла «авария». Рассчитываем, это такие дела будут тщательно расследованы, иначе эти мошенники полностью парализуют содержание улично-дорожной сети города. Этого допустить нельзя», — цитирует Артема Доронина пресс-служба администрации Краснодара.