В Краснодаре мусоровоз сбил 11-летнего мальчика

В Краснодаре 15 марта в ДТП пострадал ребенок.

Авария произошла в 13:05 во дворе дома № 57 А по улице Гидростроителей. По предварительным данным, 37-летний водитель мусоровоза ехал со стороны улицы Благоева и при повороте направо во двор жилого дома наехал на 11-летнего пешехода.

«В результате ДТП мальчик получил перелом ноги, его госпитализировали», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД Краснодара Ольга Запьянцева.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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