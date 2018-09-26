В Краснодаре музей имени Коваленко представит театрализованное действо

Программа «Венецианский карнавал. Золотая маска» начнется 11 октября в 19:00.

Представители нескольких видов искусства сойдутся в этот вечер под крышей музея.

Перед зрителями выступят звезды театра ветеранов сцены ТО «Премьера»: Наталья Базлова, Ирина Виденова, Ольга Грудина, Александр Гогава, Владимир Генин, Инна Разумовская. Артисты в костюмах исполнят арии из оперетт «Летучая мышь», «Мистер Икс», «Сильва», «Баядера». Аккомпанировать им будет директор театра Светлана Турчанинова.

Участники театрализованного действа смогут пообщаться с известными современными художниками и посмотреть их произведения, объединенные темой карнавала, сообщает пресс-служба музея.

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