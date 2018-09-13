В Краснодаре музею имени Фелицына передали коллекцию медалей СССР

Всего их 17. По словам сотрудников культурного учреждения, все экспонаты являются подлинниками и не подлежат копированию.

«Этот комплект включает в себя медали за оборону городов СССР, медали за взятие городов противника и его союзников, а также за освобождение европейских столиц, которые были оккупированы немецкими войсками и освобождены Советской армией», — сообщил младший научный содрудник музея-заповедника имени Фелицына Георгий Уманцев.

Торжественное вручение медалей прошло в рамках акции «75-летие Великой Победы — 75 героических страниц». Передать коллекцию музею решила администрация президента России. Сделали это для того, чтобы медали увидели как можно больше людей. Храниться они будут в анапском филиале музея.

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