В Краснодаре мужчина без прав устроил дрифт на иномарке отца

Полицейские нашли водителя одного из автомобилей, дрифтовавших на пересечении улиц Северной и Ломоносова 15 апреля.

Установлено, что водителем одной из иномарок является 30-летний местный житель. В его отношении составили четыре протокола об административных правонарушениях, в том числе за неоднократный выезд на полосу встречного движения, разворот на наземном пешеходном переходе, повреждение и загрязнение дорожной разметки и управление автомобилем без действующего водительского удостоверения. Срок прав мужчины истек в конце 2017 года.

Водителю грозят штрафы на общую сумму в размере более 30 тыс. рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

В отношении законного владельца автомобиля, который знал об отсутствии у его сына прав и передал ему машину, возбудили административное расследование. Ему грозит штраф в размере 30 тыс. рублей.

Полиция продолжает разыскивать водителя второй иномарки, который допустил аналогичные нарушения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

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