В Краснодаре мужчина до смерти забил ногами мать

В Краснодаре 25 февраля возбудили уголовное дело против местного жителя, которого подозревают в причинении тяжких телесных повреждений своей матери, из-за которых она скончалась.

Инцидент произошел в одном из домов в поселке Северном. По данным следствия, 66-летняя женщина жила вместе со своим 42-летним сыном. Мужчина пришел домой пьяным, она сделала ему замечание. Из-за этого между родственниками произошел конфликт. В итоге мужчина начал избивать мать ногами, после чего положил ее на кровать и ушел. Через время он увидел, что женщина не подает признаков жизни. Мужчина вызвал медиков и сознался в произошедшем.

Возбудили уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщии интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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