В Краснодаре мужчина насмерть забил ногами кота

В полицию обратилась жительница одного из домов на Западном обходе и сообщила, что обнаружила мертвым кота, которого она ранее приютила.

На место прибыл полицейский. Он установил, что у животного есть явные признаки насильственного умерщвления. Правоохранители изучили записи с камеры видеонаблюдения, на которых видно, как мужчина в сером спортивном костюме несколько раз ударил ногами животное и скрылся. Также установили свидетеля, который с балкона видел факт расправы.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливают все обстоятельства произошедшего, личность мужчины и возможные свидетели», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Он добавил, что жильцы дома регулярно жаловались на агрессивное поведение дворового животного. За несколько дней до инцидента собственница одной из квартир приютила кота, регулярно его кормила и выпускала гулять на улицу.

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