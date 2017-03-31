В Краснодаре мужчина ограбил продавщицу и заплатил за продукты ее деньгами

В Краснодаре в марте полицейские задержали серийного вора. Мужчину подозревают в пяти кражах, возбудили уголовное дело.

В полицию Центрального округа позвонила 28-летняя продавщица круглосуточного магазина на улице Красноармейской, она сообщила о пропаже мобильного телефона и 9 тыс. рублей. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения из торгового зала магазина.

Выяснилось, что ночью в магазин зашел мужчина. Воспользовавшись отсутствием продавца, он проник в подсобку, взял там телефон и деньги и вышел. Мужчина собирался забрать еще и выручку из кассы, однако в этот момент продавец вернулась. Злоумышленник притворился покупателем, выбрал продукты и расплатился за них украденными деньгами, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД России по Краснодару.

На предполагаемого вора составили ориентировку. Его задержали через два дня в одном из магазинов на улице Красной с поличным после очередной кражи и доставили в полицию. Задержанным оказался ранее судимый за кражи 34-летний уроженец Сочи. Он рассказал, что похищенным у женщины телефоном расплатился с таксистом за поездку по Краснодару. Установили, что он причастен еще к четырем кражам в кафе, в раздевалке спортивного комплекса и кондитерской, расположенных на улицах Гаврилова и Красной. Там он украл несколько мобильных телефонов, барсетку с документами и 14 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемого арестовали. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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