В Краснодаре мужчина попал под трамвай и остался жив

Это произошло 15 ноября на улице Колхозной.

«В 19:30 на остановке «Чистяковская роща» под колеса трамвая № 2 попал мужчина», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП «КТТУ».

Очевидцы в соцсетях пишут, что он был пьян и оказался под вагоном.

«Установлено, что трамвай № 2 ехал по улице Колхозной в сторону кинотеатра «Аврора». На остановке «Чистяковская роща» из второго вагона вышел мужчина и пошел в попутном направлении близко к вагону. Когда трамвай тронулся, мужчина пошатнулся, упал и оказался зажат между вагоном и бордюрным камнем. Пешеход получил множественные травмы и был госпитализирован. Он выжил. Пострадавший — 63-летний местный житель, у него обнаружили признаки опьянения. За рулем трамвая была 57-летняя женщина со стажем вождения четыре года», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Вернуться на ленту

Источник