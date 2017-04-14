В Краснодаре мужчина пытался скрыться от полицейских в реке Кубань

В Краснодаре в апреле полицейские задержали жителя Бурятии, которого заподозрили в нескольких квартирных кражах. Возбудили уголовное дело.

Следователь и оперуполномоченный ОЭБ и ПК УМВД по Краснодару возвращались после расследования преступления на машине в отдел. На улице Химзаводской они заметили подозрительного мужчину, который перелезал через забор частного дома. Полицейские остановились, чтобы проверить у него документы, в этот момент подозреваемый побежал. Правоохранители пустились в погоню, они гнались за мужчиной около километра. На улице Береговой тот прыгнул в реку Кубань. Один из полицейских продолжил погоню в воде, а второй вызвал наряд патрульной службы.

В момент погони в реке мужчина начал доставать из карманов и выбрасывать в воду ювелирные украшения. Спустя несколько минут полицейский догнал его и, несмотря на оказанное сопротивление, доставил на берег, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД России по Краснодарскому краю.

Личность злоумышленника установили, им оказался ранее судимый 25-летний уроженец Республики Бурятия. Оказалось, что полицейские заметили его как раз в тот момент, когда он пытался скрыться после совершенной кражи. Он отжал в доме металлопластиковое окно и похитил золотые украшения и зарядное устройство от ноутбука, причинив ущерб в размере 50 тыс. рублей.

Чтобы найти в реке украшения, вызвали сотрудников Росгвардии. Те надели гидрокостюмы и подняли со дна часть украденных ценностей. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. В его отношении возбудили уголовное дело о краже с незаконным проникновением в жилище. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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