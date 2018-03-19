В Краснодаре мужчина с ножом напал на офис микрозаймов

Подозреваемого в разбойном нападении задержали в Новороссийске.

В полицию Юбилейного микрорайона обратилась 28-летняя сотрудница финансовой организации, расположенной на проспекте Чекистов. Девушка рассказала, что в офис зашел неизвестный мужчина, угрожал кухонным ножом и требовал деньги из кассы. Она отдала ему около 30 тыс. рублей, после чего тот скрылся. Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, личность злоумышленника установили. Им оказался 29-летний житель Новороссийска. Его задержали по месту жительства, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД России по Краснодару.

В отделе злоумышленник признался в преступлении и рассказал, что приехал в Краснодар в гости к приятелю и потратил все деньги. Похищенной суммой он распорядился по своему усмотрению и уехал в Новороссийск. Известно, что ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за кражи.

Возбудили уголовное дело о разбое. Задержанного заключили под стражу, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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