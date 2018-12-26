Инцидент произошел днем 24 декабря в отделении крупной финансовой организации.
«В помещение одного из банковских учреждений зашел молодой человек, который продемонстрировал предмет, внешне схожий с пистолетом. Он произнес фразу «С новым годом», после чего спрятал предмет и ушел», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
Сейчас полицейские устанавливают личность молодого человека, а также мотивы его действий.
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