Инцидент произошел днем 24 декабря в отделении крупной финансовой организации.

«В помещение одного из банковских учреждений зашел молодой человек, который продемонстрировал предмет, внешне схожий с пистолетом. Он произнес фразу «С новым годом», после чего спрятал предмет и ушел», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Сейчас полицейские устанавливают личность молодого человека, а также мотивы его действий.

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