В Краснодаре мужчина украл более 30 автомобильных аккумуляторов

31 января в 11:40

Злоумышленник крал аккумуляторы нескольких месяцев. Мужчину задержали.

За последние несколько месяцев в полицию Краснодара поступило несколько сообщений о кражах аккумуляторных батарей из легковых машин и грузовиков, принадлежащих жителям улиц Клары Лучко, Алма-Атинской, Крылатской, Ейского шоссе, Душистой, Уральской и других. По всем фактам возбудили уголовные дела, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД России по Краснодару.

Предполагаемого злоумышленника задержали с поличным на улице 9-й Тихой в Молодежном микрорайоне — мужчина пытался вскрыть капот Lada Priora. Задержанным оказался ранее не судимый 33-летний уроженец Ставропольского края.

Подозреваемый сознался в 30 аналогичных преступлениях и рассказал, что похищенные аккумуляторы продавал на улицах случайным прохожим, а вырученные деньги тратил на личные нужды.

Мужчину поместили под стражу. Расследование уголовных дел продолжается.

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