В Краснодаре мужчина украл ботинки перед «черной пятницей»

Преступление произошло в одном из торговых центров Краснодара 23 ноября.

На пульт централизованной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из крупного торгового центра. На месте продавец одного из магазинов рассказала, что неизвестный парень попросил дать ему примерить пару полуботинок за 16 тыс. рублей, после этого он обулся и, воспользовавшись тем, что внимание продавцов было отвлечено другими покупателями, покинул магазин, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Местонахождение подозреваемого установили. Его задержали. Им оказался 27-летний житель Черкесска. В момент задержания на нем были похищенные из магазина полуботинки. Злоумышленника передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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