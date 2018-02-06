В Краснодаре мужчина украл крышку люка и увез в тележке из гипермаркета

Задержанным оказался ранее судимый за кражу и хранение наркотиков 39-летний житель Хадыженска.

На пересечении улиц Волжской и Новороссийской полицейские обратили внимание на мужчину, который катил тележку одного из гипермаркетов. При виде правоохранителей прохожий попытался скрыться. Мужчину задержали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

В тележке находились чугунная крышка от канализационного люка, решетка от ливневой канализации и заборная секция. В полиции злоумышленник признался в краже «тачки» с территории гипермаркета на улице Уральской. Он также пояснил, что металлические изделия украл на улице Иркутской Дивизии.

Установлено, что в Краснодаре мужчина проживал в съемной квартире.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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