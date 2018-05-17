В Краснодаре мужчина украл на рынке 13 упаковок кофе и сладости

На злоумышленника составили ориентировку, после чего задержали.

В полицию обратился сотрудник магазина, расположенного на улице Октябрьской. По словам мужчины, он заметил, что с витрины пропали кондитерские изделия и 13 упаковок кофе. Ущерб составил более 4 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

На место прибыли полицейские, изучили записи камер видеонаблюдения и составили ориентировку на вора. Подозреваемого задержали, им оказался 28-летний уроженец Северной Осетии-Алании, который несколько лет живет в Краснодаре. Мужчина продал украденный товар на одном из городских рынков.

Возбудили уголовное дело, мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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