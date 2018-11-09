В Краснодаре мужчина украл стоявший в подъезде кальян

Сумма ущерба составила около 8 тыс. рублей.

В полицию поселка Калинино с сообщением о краже кальяна обратился 26-летний местный житель. Мужчина оставил его у двери квартиры приятеля и через несколько минут обнаружил пропажу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару.

Установленные на лестничной площадке камеры видеонаблюдения зафиксировали молодого человека, который нес в руках украденный кальян. Злоумышленником оказался ранее не судимый житель этой многоэтажки. Поднимаясь домой, он заметил оставленный без присмотра кальян и решил его украсть. Позже его вернули законному владельцу.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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