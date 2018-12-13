В Краснодаре мужчина упал в вентиляционную шахту многоэтажки, его достали спасатели

13 декабря в 14:49

Инцидент произошел 13 декабря в одном из многоквартирных домов на улице Восточно-Кругликовской.

Видеозапись спасения мужчины из вентиляционной шахты 16-этажки опубликовали в соцсетях. На записи видно, как спасатели через выбитое в стене отверстие помогают выбраться наружу мужчине.

Пострадавший находился в неадекватном состоянии. На вопрос о том, как он попал в вентиляционную шахту, мужчина невнятно объясняет, что поссорился с женой, после чего попал на крышу. На вопрос, что он там делал, мужчина сказал, что он шахтер.

«Вызов на улицу Восточно-Кругликовская, 69 поступил городским спасателям 13 декабря в 8:30. В 10:30 спасательная операция была завершена, мужчину освободили и передали сотрудникам скорой помощи», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» директор МКУ ПАСС «Служба спасения» Сергей Лопатин.

Обстоятельств апроизошедшего устанавливаются.

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