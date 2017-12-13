В Краснодаре мужчина «устал от жизни» и покончил с собой

В декабре мужчина 1984 года рождения повесился на даче у знакомого.

«Погибший одолжил у друга ключи от дачи в поселке Знаменском, поехал туда и покончил с собой. Предварительно он написал СМС другу с просьбой заехать вечером и записку жене. У него осталось двое несовершеннолетних детей», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» следователь по особо важным делам СО по Карасунскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Владимир Сорокин.

Содержание предсмертной записки не разглашается. Отмечается, что погибший вел нормальный образ жизни. По словам его близких, он жаловался на то, что «устал от жизни».

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