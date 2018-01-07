В Краснодаре мужчина устроил стрельбу возле ресторана

Полицейские в ночь на 7 января задержали стрелявшего местного жителя. Пострадавших нет.

Около 1:00 в полицию поступило сообщение о том, что возле одного из ресторанов стреляли. На место выехали сотрудники полиции и Росгвардии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, около ресторана на улице Восточно-Кругликовской мужчина произвел несколько выстрелов вверх из охолощенного оружия, бросил его на месте происшествия и скрылся.

На месте полицейские опросили свидетелей, после чего по горячим следам задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Им оказался 32-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. При нем обнаружили 57 патронов. Оружие и патроны изъяли и направили для проведения экспертизы.

Сотрудники полиции проводят проверку. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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