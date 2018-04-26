В Краснодаре мужчина во время застолья ударил знакомого молотком по голове

Пострадавшего госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.

В полицию поступило сообщение о том, что в медучреждение поступил житель станицы Елизаветинской с телесными повреждениями. Полицейские установили, что пострадавший был в гостях у своего приятеля. В ходе застолья между мужчинами возник конфликт. В это время к хозяину дома пришел его брат. Он вступился за родственника и нанес гостю удар молотком по голове.

Пострадавший добрался до дома, его госпитализировали. Сейчас он находится в тяжелом бессознательном состоянии.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний уроженец Ростовской области, который год назад переехал в Краснодар.

Возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы. Избирается мера пресечения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

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