В Краснодаре мужчина выпал из окна многоэтажки

ЧП случилось 16 мая около 10:00 в микрорайоне Гидростроителей.

Видеозапись опубликовали очевидцы в соцсетях. По предварительным данным, на улице Снесарева местный житель вылез из окна и зацепился за внешний блок сплит-системы. На место происшествия прибыли спасатели. Они с помощью пожарной лестницы пытались снять мужчину, но он отказывался от их помощи.

Молодой человек сорвался вниз. Сейчас он находится в больнице.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.

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